Валерий Цепкало назвал условия переговоров с Лукашенко

Как пишут Naviny.by , таким образом политик прокомментировал высказывания «некоторых товарищей», начинающих «от лица оппозиции» вести переговоры с Александром Лукашенко или его администрацией «в отношении Конституции, в отношении будущего Беларуси».





Как отмечает БелаПАН , Цепкало назвал и другие условия переговоров: «прекращение насилия на белорусских улицах», «разрешить белорусским гражданам в соответствии с Конституцией, с законами Республики Беларусь мирные шествия, мирные акции», «должна быть обозначена четко дата проведения новых справедливых выборов под эгидой ОБСЕ». Кроме того, Центральная избирательная комиссия «будет осуществлять организацию выборов на совершенно новой основе и совершенно новыми людьми». «В этом случае мы готовы будем вести разговор о новых выборах президента», — сказал политик, который из-за угрозы ареста находится за пределами Беларуси.





«Сейчас же, когда встречи и дискуссии проходят лишь в СИЗО, когда по-прежнему на улицах наших городов люди не имеют возможности выразить свое конституционное право свободно выражать свое мнение, когда мы не знаем ничего в отношении новых дат выборов, когда идет нарушение Конституции Республики Беларусь и ее законов, в том числе в отношении массовых мероприятий, естественно, что те люди, которые от имени нас или кого бы то ни было говорят о ведении переговоров, — они являются либо лицемерами, либо мошенниками. И они не представляют никого, кроме самих себя», — подчеркнул Цепкало.





Ранее Юрий Воскресенский, выпущенный из СИЗО КГБ бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико, анонсировал начало на этой неделе «национального диалога» в формате круглого стола. Заявление было сделано в ходе жесткой дискуссии с членом президиума Координационного совета Павлом Латушко на российском телеканале «Дождь».