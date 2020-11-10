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Дмитрий Дашкевич - об Окрестина: Там просто пытают людей

Оппозиционер, имеющий пятилетний тюремный срок, признался, что «офигел, когда это увидел». «Об этом надо кричать», — говорит он.

Дмитрий Дашкевич - об Окрестина: Там просто пытают людей
В понедельник вышел на свободу оппозиционер, бывший руководитель молодофронтовцев Дмитрий Дашкевич. За решёткой он провёл 15 суток, был осужден за участие в "несанкционированной акции" в Минске. В интервью "Нашай Ніве" он поделился впечатлениями от очередного пребывания в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Он попал в "бетонную клетку... не изолятор и карцер". "И в изоляторе, и в карцере на ночь должны откидываться норы, есть всегда вода, — рассказывает Дашкевич. — А это была самая обычная пыточная".

Оппозиционер, имеющий пятилетний тюремный срок, признался, что "офигел, когда это увидел". "Об этом надо кричать", — говорит он.

"Там просто пытают людей, — продолжает Дмитрий Дашкевич. — Меня забросили в камеру к полковнику ГАИ Сергею Масловскому, он валялся на этом бетоне 13 суток". А в соседней камере содержали капитана милиции Заводского района столицы Дмитрия Кулаковского, который ушел со службы в августе 2020-го. "Они прессуют бывшую милицию, их не выпускают, добрасывают новые сутки... Им не дают ни зубной пасты, ни таблеток, ни передач от родных", — свидетельствует Дашкевич. Он пробыл там трое суток, после чего его отправили в изолятор в Барановичи.
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