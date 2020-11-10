Об этом сообщает DW





«Я подписал заявление о прекращении войны в Карабахе с президентами России и Азербайджана… Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», - отметил глава правительства Армении в Фейсбуке





Он добавил, что текст соответствующего заявления «очень болезнен лично для меня и для нашего народа».





Отмечается, что соглашение о прекращении боевых действий вступает в силу в 01:00 по местному времени (23:00 по Минску).





«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, генералами, волонтерами, которые защищали родину своими жизнями», — добавил Пашинян.

Свое заявление он закончил словами: «Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах».





В заявлении, в частности отмечается следующее:





"1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.





2. Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года.





3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.





4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.





5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.





6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу... Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.





7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.





8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.





9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.





По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".





Россия начинает разворачивать миротворческий контингент в Карабахе: вылетели первые самолеты





В 6 часов утра 10 ноября Россия начала разворачивать миротворческий контингент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Договоренности о прекращении военных действий были достигнуты в ночь на вторник лидерами России, Армении и Азербайджана. Параллельно начался вывод ВС Армении.

В Нагорный Карабах отправились первые самолеты с российскими миротворцами, сообщили в ведомстве.

«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — сказано в сообщении.





Как сообщалось, Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.





Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.





8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль город Шуша. 9 ноября в Нагорном Карабахе сообщили, что азербайджанская армия уже на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту.





Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха вспыхнул в 1988 году. После шести лет войны, в 1994 году, был подписан Бишкекский протокол, согласно которому Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", однако Азербайджан не признал этого, заявив, что эту территорию оккупировала Армения.