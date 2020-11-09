Рабочие, студенты, медики, педагоги... Теперь дипкорпус: Беларусь выслала двух дипломатов Британии
Об этом сообщил телеканал ОНТ
Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси, сообщает ОНТ.
МИД Беларуси назвал «деструктивным характером деятельности» британских подданных. Речь о военном атташе Великобритании Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд. Сообщается, британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске, встречались с правозащитниками.
"Белорусский партизан"
23:29 09/11/2020
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