Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси, сообщает ОНТ.









МИД Беларуси назвал «деструктивным характером деятельности» британских подданных. Речь о военном атташе Великобритании Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд. Сообщается, британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске, встречались с правозащитниками.



