- У меня, конечно, есть предложения, но не могу сказать, что они слишком уж эксклюзивные. Потому что я убежден, что многие идеи разделяются большим количеством граждан. Давайте начнем с перераспределения полномочий в рамках трех ветвей власти.





- Что изменится в парламенте?





- Функции парламента должны быть серьезно расширены. Парламент, по предложению президента, должен назначать премьер-министра, министров, председателя Центральной избирательной комиссии, генерального прокурора и руководителей всех судов. Правительство должно быть подотчетно парламенту. Парламент должен иметь право выносить вотум недоверия премьер-министру, министрам, да и правительству в целом. Вся полнота решений, связанных с организацией экономической жизни, должна быть в компетенции президиума Совета министров. Я выступаю и за то, чтобы и парламент был трансформирован. Его численность должна быть увеличена. И мне кажется, что для Беларуси лучше подойдет однопалатный парламент.





- Почему?





- Двухпалатный парламент вводился в Великобритании, когда существовали серьезные классовые различия между аристократией и простыми людьми. Это даже получило отражение в названии: Палата лордов и Палата общин. Двухпалатный парламент имеет смысл в огромной России, где условия хозяйствования на Сахалине и в Ленинградской области отличаются. А в компактной стране нет необходимости создавать два уровня. И это облегчит работу и упросит внутренние процедуры парламента.





- Как должен измениться подход к принятию законов?





- Указы президента позволяют оперативно принимать решения, потому что изменения в закон занимают от 8 месяцев до года. И то, если нет серьезного конфликта интересов. Я думаю, что нам надо четко выдерживать позицию: указы президента или постановления Совмина ниже законов, и они временны. Появление указа должно означать, что автоматически запускается процесс внесения изменений в соответствующий закон. Изменения должны получить одобрение в парламенте, либо указ или постановление перестают действовать.





- Что будет в компетенции президента?





- Президент сохраняет свои компетенции в сфере обеспечения безопасности. Это значит, что ему подчиняются армия, КГБ, МВД. Но контроль за действиями МВД - через прокуратуру за парламентом. Президент - гарант Конституции. Он является арбитром в случае конфликта между тремя ветвями власти. Например, если возник конфликт между парламентом и правительством, то разрешает его президент.





- Что ждет судебную власть?





- Независимость судебной власти обеспечивается тем, что руководителей судов назначает парламент. Важно, чтобы судья был честным. За судьями должен осуществляться контроль, но меры административного воздействия на них принимаются либо президиумом Верховного суда, либо парламентом.





- Как будет меняться экономическая модель?





- Надо менять государственную модель управления экономикой. Пора отказываться от подведомственных предприятий. Если точнее, то надо отделить функцию создания условий хозяйственной деятельности и делового климата от функции оперативного управления предприятиями. Идея в том, что министерства и ведомства создают деловой климат и нормативные условия деятельности для предприятий. А предприятия управляются либо частниками-собственниками, либо специально учрежденными государством органами, типа Белгосимущества, если это госпредприятие. Не может быть управление предприятием с уровня министра. Поскольку он не несет прямую ответственность за итоги хозяйственной деятельности предприятия. В этих изменениях нужно учесть много важных деталей, но я сейчас говорю о главном.





- Избирательную систему, на ваш взгляд, надо менять?





- Крайне важно стимулировать создание нормальной партийной системы. Я буду поддерживать и предлагать внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы. 50% депутатов избираются от округов, 50% - от политических партий. Партии должны служить социальными лифтами для продвижения наиболее активных людей. Они должны служить механизмами раннего оповещения о появлении проблем в обществе или регионе. Я буду делать все возможное, чтобы мои предложения были приняты.



