Свыше тысячи человек задержаны на акции протеста в Минске 8 ноября – такой уровень репрессий и насилия наблюдался сразу после президентской кампании 9-11 августа. Силовики избивали задержанных, часами держали в РУВД на холоде, ставили на колени на землю. Для полноты картины не хватало контрольного выстрела в затылок.





Чем можно объяснить новый виток насилия и что с этим делать? «Белорусский партизан» побеседовал с Гарри Погоняйло, которого Светлана Тихановская по сути назначила омбудсменом по правам человека.





- Очередной виток репрессий можно объяснить паническим настроением самого главнокомандующего, который и отдает неадекватные приказы на подавление протестов. Кроме силы, у него ничего другого в голове нет, он не может принять правильных решений. Потому что не понимает, что в стране происходит. Три месяца в стране не утихают протесты, люди массово выходят с требованием его отставки, освобождения всех политзаключенных. Они требуют справедливых и открытых выборов – с этим он как политик согласиться не может. Поэтому и пытается загнать всех под плинтус, нагнать как можно больше страха, чтобы у людей при одной мысли о выходе на улицу дрожали колени.

Исполнители его приказов находятся в таком же ступоре: Лукашенко требует от них навести порядок на площадях и улицах белорусских городов, силовые структуры, кроме инструментария силового подавления, ничему не обучены. Но кроме того они идеологизированы таким образом, что якобы имеют дело с врагами государства, врагами нации, и поэтому с ними необходимо поступать крайне жестоко.

Большинство населения оказалось в стране, которую оккупируют вооруженные люди, те, кто обязан стоять на страже закона, прав и свобод граждан, объявленных Конституцией. На самом деле белорусские силовики действуют как опричники Ивана Грозного: только через кровь, только через колено, не хватало только публичных казней на площадях – и сравнение с опричниками стало бы окончательным и верным.

Как народ может добиться быть услышанным? Силовой блок настолько подготовлен, раздут, прикормлен узурпатором, что не идет ни в какое сравнение с любыми западными соседями. Только в одном министерстве внутренних дел – около 130 тысяч вот таких наемников-нахлебников; кроме того, около 70 тысяч военнослужащих в Министерстве обороны. Не исключаю, на акции привлекаются курсанты Академии МВД, колледжей милицейских. И все поставлены под ружье, у всех одна задача – подавить так называемый «бунт», подавить сопротивление любыми средствами. Вот поэтому они буквально топчутся по людям, избивают их руками и ногами, дубинками, мордуют, устрашают, проводят гестаповские экзекуции.

После 8 ноября значительное число людей попали в медицинские учреждения с серьезными травмами: с поломанными руками и ногами, с черепно-мозговыми травмами. Над людьми продолжают издеваться. Все скопище силовых структур (то ли они опоены, то ли обколоты – одной идеологии здесь явно недостаточно), как зверье, набрасывается на беззащитных стариков, на женщин, на несовершеннолетних, на все что движется. Вот такое насилие, длящееся продолжительное время, не все могут вынести: кто-то уходит с площадей, но приходят новые люди. Опасность для режима состоит в том, что люди уже осознали, поняли и глубоко в себе носят понимание, что, как прежде, они жить не будут, подчиняться преступной власти уже не будут; они хотят жить в нормальной демократической стране, хотят избирать свою власть, доверять своей милиции, своим судам. Сегодня мы видим игру в одни руки на троих: и милиция, и прокуратура, и суды абсолютно отринули законы, требования справедливости к своим же гражданам.

Особенно многих удручает то обстоятельство, что репрессиям, арестам подвергаются врачи, в то время когда их руки и опыт нужны для преодоления и борьбы с коронавирусом, который набирает темпы в стране. На совести Лукашенко уже больше тысячи умерших в результате бездействия его и его подчиненных, без надлежащего введения ограничительных и карантинных мероприятий. Мы не можем смириться с вольной репрессий против студенчества, преподавателей. Это наше будущее, это огромный капитал, который мы инвестируем в завтрашний день. У нас хотят отобрать эту будущность.

Против народа развязана война. Силовики ждут не дождутся силового ответа со стороны протестующих, но именно они все время провоцируют протестующих на ответное насилие. Ситуация накаляется. Нельзя допустить силового противоборства, иначе это зверье может пустить в ход и огнестрельное оружие. Я вижу, что все больше и больше число силовиков выводится на улицы городов с огнестрельным оружием, с автоматами, при наличии спецтехники, снаряжены ли их магазины патронами – мне не известно, но думаю, они просто так не будут бряцать оружием.

Мне кажется, отрезвление у этой власти может не наступить, она избрала жесткий силовой путь и готова вершить свое кровавое дело. И победит тот, у кого окажется больше выдержки, кто способен продемонстрировать мирное сопротивление, демонстративно мирное, потому что именно мирное сопротивление белорусов на протяжении трех месяцев заставило весь мир говорить о неповторимости ситуации в Беларуси – ситуации непротивления злу, непротивления насилию. Именно мирный протест убеждает весь мир в том, что с подобным наведением «порядка» в нашей родной стране никто мириться не должен и не будет – ни международное сообщество, ни наши граждане. Фашизм не пройдет. Нужно просто объединить наши усилия и демонстрировать режиму его скорую гибель, его неминуемое поражение и неотвратимость наказания за преступления против собственного народа.





- Вы, как омбудсмен, каким образом собираетесь реагировать на события 8 ноября?





- На беззаконие я ищу правовые средства. Если так называемые «правоохранители» не реагируют на беззаконие и не включают национальные механизмы защиты прав и свобод граждан, то мы - правозащитники обязаны включить международные механизмы защиты прав человека. Это не внутреннее дело Беларуси, это международная ответственность всех стран, борющихся и обязанных включить международные механизмы

Уже есть первые результаты по санкционным спискам и Европы, и США, и Канады. Готовы подключиться к спискам другие мировые державы.

Уже готовы юридические кейсы по возбуждению уголовных дел по универсальной уголовной юрисдикции, они готовятся и в Литве, и в Польше, и в Украине, и в Англии, и в Германии, и в ряде других стран. Эти механизмы мы не просто запустили, мы отслеживаем процедуры, которые происходят в этих странах, мы держим в большом напряжении зарубежную академическую общественность, которая прекрасно знает и теорию, и практику использования международных механизмов защиты прав человека, в том числе и уголовные механизмы.

Беларусь не подписала устав Международного уголовного суда, но его работа возможна при наличии особых обстоятельств – не исключено, что в конечном итоге запустится и этот механизм.

Сегодня мы запустили универсальную уголовную юрисдикцию как эффективный способ, который гораздо реальнее и быстрее достанет виновных, тех, кто совершает злодеяния против человечества. Должен заметить, что об этом механизме знают – и генералы, и старшие офицеры, надеюсь, в ближайшее время узнают и многие рядовые служащие. (Почитайте статью 6 УК Республики Беларусь, в ней как раз и идет речь об универсальной уголовной юрисдикции за преступления против человечности, аналогичные статьи и процедуры закреплены во многих странах мира, которые взяли на себя обязательства бороться с данными видами преступлений, в том числе по борьбе против пыток, против произвольных задержаний и незаконного содержания в местах лишения свободы, внесудебных казней). До каждого, совершающего подобные преступления, мы обязательно доберемся. До каждого! Мы не жаждем крови, но особо злостные исполнители незаконных преступных приказов должны понести уголовную ответственность. Пусть готовятся!





- Фактически силовики, совершающие насилие, обрекают себя на вечный невыезд из Беларуси?





- Нас в принципе интересует не это. Рано или поздно они предстанут перед судом: или в других государствах, или в нашей стране. Мы надеемся на нашу победу, на победу сил добра, на торжество нашей свободы. С приходом новой власти в Беларуси мы сумеем включить механизмы, в том числе и судебные. Граждане, виновные в преступлениях, не смогут сбежать за границу: там их также будут ждать суды. А в Беларуси с них спросят новые справедливые судьи.

Достанется, кстати, и гражданам в мантиях, которые осуществляют беззаконие, а по существу – преступления против правосудия. Эти действия (если они покрывают милицейский беспредел) тоже являются преступлениями против человечества, потому что это – заранее обещанное укрывательство, они содействуют совершаемым преступлениям.



