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У Владимира Зеленского коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Он пообещал уйти на самоизоляцию, но продолжать работать. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба президента Украины

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5 [температура], а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжe работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — написал он.
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