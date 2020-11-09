У Владимира Зеленского коронавирус

Фото: пресс-служба президента Украины





«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5 [температура], а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжe работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — написал он.