Германия требует от Лукашенко прекратить насилие. В США изучают "дополнительные рычаги" воздействия
Берлин призывает Минск прекратить насилие над участниками протестных акций. А Вашингтон изучает «дополнительные рычаги» воздействия на беларуские власти в связи с ситуацией в нашей стране.
Лукашенко пора осознать, что в отношении него наложены санкции, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Интерфакс.
"Господину Лукашенко пора, наконец, осознать, что в отношении него введены санкции, хоть это было сделано и с опозданием", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.
По его словам, кабмин ФРГ наблюдал за событиями в Беларуси на минувших выходных и осуждает произошедшее. "Власти Беларуси должны прекратить насилие", - сказал он.
Тем временем первый замгоссекретаря США заявил, что в Вашингтоне изучают "дополнительные рычаги" воздействия на режим в связи с ситуацией в Беларуси, передает tass.ru
"Белорусский партизан"
17:43 09/11/2020
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