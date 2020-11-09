Лукашенко пора осознать, что в отношении него наложены санкции, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Интерфакс.





"Господину Лукашенко пора, наконец, осознать, что в отношении него введены санкции, хоть это было сделано и с опозданием", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.





По его словам, кабмин ФРГ наблюдал за событиями в Беларуси на минувших выходных и осуждает произошедшее. "Власти Беларуси должны прекратить насилие", - сказал он.





Тем временем первый замгоссекретаря США заявил, что в Вашингтоне изучают "дополнительные рычаги" воздействия на режим в связи с ситуацией в Беларуси, передает tass.ru







