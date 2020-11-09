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Как заговорил! Лукашенко не намерен ни с кем обсуждать новую Конституцию

Во воемя встречи с политзаключенными в СИЗО КГБ Лукашенко говорил о том, что "на улицах Конституцию не пишут".


Но при этом он высказывал мысль, что в следующий раз готов встретиться с "сидельцами" во Дворце независимости.

Но, как и следовало ожидать, это было очередное вранье, чтобы заболтать протесты обещаниями.

Сейчас Лукашенко уже пытается делать вид, что никакого диалога с сидельцами в СИЗО не было и не будет. По крайней мере, видимо, с теми, кто там остался, а это как раз ключевые фигуры.

Теперь вместо "на улицах Конституцию не пишут" он говорит "Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улицах не напишешь". По его словам над Конституцией сейчас "БУДЕТ работать группа специалистов". 

В общем, как говорят, что и следовало доказать - никакой реальной реформы при Лукашенко не будет - он просто пытается как можно дольше затянуть это процесс и навязать всем свой вариант по принципу "уйти, чтобы остаться"
"Белорусский партизан"
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