



Но при этом он высказывал мысль, что в следующий раз готов встретиться с "сидельцами" во Дворце независимости.





Но, как и следовало ожидать, это было очередное вранье, чтобы заболтать протесты обещаниями.





Сейчас Лукашенко уже пытается делать вид, что никакого диалога с сидельцами в СИЗО не было и не будет. По крайней мере, видимо, с теми, кто там остался, а это как раз ключевые фигуры.





Теперь вместо "на улицах Конституцию не пишут" он говорит "Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улицах не напишешь". По его словам над Конституцией сейчас "БУДЕТ работать группа специалистов".





В общем, как говорят, что и следовало доказать - никакой реальной реформы при Лукашенко не будет - он просто пытается как можно дольше затянуть это процесс и навязать всем свой вариант по принципу "уйти, чтобы остаться"







