– Вчера в Минске не удалось провести полноценный протестный марш, ему, по сути, не дали собраться. Стоит ли в этой ситуации говорить о том, что за властью осталась, по крайней мере, локальная победа?





– На мой взгляд, само количество задержанных – более 1 000 человек – исключает возможность констатации победы действующей власти. И количество людей, которых пришлось задержать, и их состав не позволяют говорить даже о локальной победе режима.

Массовый хапун стал результатом несоразмерного применения силы. Это можно сравнить с событиями 9-11 августа, когда после задержаний тысяч людей власть поняла, что продолжение этого беспредела может вызвать жесткий ответ со стороны общества.

То, что произошло вчера, думаю, вряд ли удастся властям повторять регулярно. Они попытались покончить с протестами одним махом, судя по всему, силовиков собирали со всей страны. Но делать это каждые выходные будет непросто.





Если говорить о ситуации с уличными протестами в целом, то, наверное, дальше будут какие-то всплески и наоборот. Меняется тактика силовиков, меняется тактика протестующих, меняется погода и сезон. Как уже кто-то сказал: трудно рассчитывать на то, что в мороз и слякоть будет выходить столько же людей, сколько теплым летним днем.





Стоит задуматься и над такими факторами, как остановка метро в Минске по воскресеньям. Участникам маршей приходится преодолевать по 10-15 километров. Согласитесь, что физически это не всем под силу. Наверное, это стало одной из причин организации Маршей пенсионеров по понедельникам, рабочим дням, когда остановить метро невозможно.





Если не удалось собрать марш в прошедшее воскресенье, и даже если не удастся это сделать в следующее, то факт остается фактом: загнать общество в стойло властям уже ни при каких обстоятельствах не удастся.

Если даже на какое-то время уличные протесты пойдут на спад, любой малейший повод, любое неуклюжее действие власти (а они случаются регулярно) тут же вызовет всплеск с выходом сотен тысяч протестующих на улицы.

– С назначением нового министра МВД силовики устраивают масштабные облавы. Есть ли смысл в таких условиях продолжать проводить протестные марши каждое воскресенье, оказывают ли они в нынешнем виде существенное давление на режим?





– Безусловно. Очевидно, что уличные протесты сильно раздражают режим. А самое важное заключается в том, что они исключают возможность фейкового обсуждения и принятия изменений в Конституцию.





Такое станет возможным, только если народ будет безмолвствовать.





– Но пока власти на реальный диалог с обществом не идут. Что может заставить их это сделать?





– Совокупность обстоятельств. И уличные протесты, и активность во дворах и микрорайонах, и присоединение к протестам широких слоев общественности.

Мы видим высокую активность медиков – вполне стоит ожидать, что подобное скоро произойдет и в других сферах.

Народный протест задавить нельзя, он все равно найдет выход в других формах.







