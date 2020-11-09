Политзаключенного Максима Знака оставляют в СИЗО до 9 января













«Нам стало известно, что ещё перед выходными Следственный комитет и Генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей ещё на 2 месяца, то есть до 9 января.





Поэтому Максим остаётся в СИЗО. Продолжение содержания Максима Знака под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим», — рассказал Дмитрий Лаевский.