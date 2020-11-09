Карбалевич: Пять причин, почему власть сделала ставку на насилие

Валерий Карбалевич В воскресенье власти, очевидно, решили дать протестному движению решительный отпор. Почему власти не стали ждать, когда протест сам собой постепенно пойдет на спад по естественным причинам, а решили ускорить процесс?​ Об этом пишет на радио Свабода политобозреватель





8 ноября власти мобилизовали все силы, включая, по некоторым оценкам, и военных. Привезли в Минск милицию из регионов. Оцепили всю столицу, переведя ее фактически на осадное положение. Хватали и били довольно жестоко, как в худшие августовские времена.





Такого хапуна Минск давно не видел. До поздней ночи микроавтобусы с омоновцами охотились на участников акции. Задержали свыше 1 тысячи человек. Нельзя исключать, что всех их попытаются наказать по Уголовному кодексу.





В определенной степени тактика силовиков дала плоды. Протестующих удалось разделить, разбить на части, не дать им собраться вместе. И уже разгонять их отдельными группами.





Почему власти не стали ждать, когда протест сам собой постепенно пойдет на спад по естественным причинам, а решили ускорить процесс? На то несколько причин.





Прежде всего, нетерпеливость. Смотреть, как каждое воскресенье столица превращается в праздник неподчиненного народа — это для некоторых персонажей невыносимо.





Во-вторых, власти почувствовали психологическую усталость людей, которые выходят на протесты, и решили использовать подходящий момент.





В-третьих, протест в регионах почти утих, минимизировался. Поэтому местную милицию можно спокойно перебросить в Минск.





В-четвертых, трехмесячное противостояние - это борьба на измор, на изнурение противника. Кто первый не выдержит напряжения. Можно думать, что силы сотрудников МВД на исходе. Поэтому нужно поспешить, чтобы одним махом, одним ударом покончить с протестами и наконец спокойно выдохнуть.





В-пятых, можно предположить, что Россия давит. Были разные гипотезы российских экспертов, что мол, Путин дал Лукашенко ограниченное время, чтобы навести порядок. А последний не укладывается в график. Поэтому сейчас Лукашенко и подгоняет события.





Другое дело, верен ли расчет властей. Не приняли ли там временный спад протестов за их конец? В этом есть большие сомнения.