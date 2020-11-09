+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Ну и кто здесь фашист?

Журналист Анджей Почобут сравнил два фото: плененных гитлеровцами сотрудников польской почты и задержанных накануне белорусов

"Просто два фото. На черно-белом сотрудники польской почты в Гданьске взятые в плен гитлеровцами. На цветном участники сегодняшней акции в Минске взятые в плен МВД РБ. Время другое, режим другой — однако похожесть исполнения бьет по глазам", - пишет Анджей Почобут.



На нижнем фото - так держали задержанных в Советском РУВД. По информации очевидцев не менее 4-5 часов. В Партизанском РУВД в таких же условиях держали людей с момента задержания и до позднего вечера, то есть не менее 7-9 часов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]