Ну и кто здесь фашист?

"Просто два фото. На черно-белом сотрудники польской почты в Гданьске взятые в плен гитлеровцами. На цветном участники сегодняшней акции в Минске взятые в плен МВД РБ. Время другое, режим другой — однако похожесть исполнения бьет по глазам", - пишет Анджей Почобут.













На нижнем фото - так держали задержанных в Советском РУВД. По информации очевидцев не менее 4-5 часов. В Партизанском РУВД в таких же условиях держали людей с момента задержания и до позднего вечера, то есть не менее 7-9 часов.