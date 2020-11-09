Почему сегодня нет смысла в создании политической партии в Беларуси?

Подъем партийной активности в нашей стране пришелся на конец 80-х и начало 90-х годов. Общее число регистрируемых партий росло и к концу 1998 года достигло 43, после чего стало резко сокращаться. Так, с 2000 года в стране не было зарегистрировано ни одной политической партии, хотя желающих их создать хватало, пишет "Ежедневник"





На сегодня в стране зарегистрировано только 15 партий. При этом нужно признать, что даже существующие не играют почти никакой роли и не обладают каким-то серьезным авторитетом. Причина – в авторитарной политической системе. Как написали когда-то Юрий Дракохруст и Дмитрий Фурман, победа Лукашенко на выборах в 1994 году породила «коллапс» партийной системы. «Беларусь снова пришла к ситуации, в которой нет места для партий», – написали они в 1998 году.





Что после выборов?

Между тем, после августовских президентских выборов тема политических партий в белорусских медиа стала освещаться неоднократно.





Так, в начале сентября стало известно о проведении круглого стола представителями 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий. Итогом встречи стала резолюция. В ней партии потребовали «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений». Также в документе они призывали органы государственной власти к диалогу и новым президентским выборам. Что интересно, среди подписантов резолюции, кроме шести оппозиционных, были четыре провластные партии.





Реакция властей на эту акцию не заставила себя долго ждать. Буквально спустя несколько дней Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий.





На одной из встреч с «политическим активом» он напомнил, что в Минюсте зарегистрировано 15 партий.





«Но мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов, – сказал Лукашенко. – Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии – соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию».





Новые партии: зарегистрируют ли?

Напомним, что буквально в течение полутора месяцев было сразу две новости о намерении создать новые партии в Беларуси.









Так, 21 октября телеканал ОНТ анонсировал создание пророссийской партии «Союз». Сообщалось, что движение вырастет из гражданской инициативы «Союз», которое объединяет граждан, выступающих за интеграцию Беларуси и России.





Кроме этого, полутора месяцами ранее о намерении создать новое политическое движение «Вместе» объявили Мария Колесникова и кандидат в президенты Виктор Бабарико. Об этом они сообщили в совместном видеообращении, записанном очевидно еще до задержания экс-банкира.





Новость вызвала много откликов.





Например, эксперты, комментируя данную инициативу от оппозиции, отмечали отсутствие на сегодня в стране условий, необходимых для функционирования партий. Также они указали на такой важный момент, как происходящая сегодня в стране революционная ситуация.





«На уличные акции выходят десятки и даже сотни тысяч людей. В такой момент создание политической партии является не только переключением повестки дня и внимания, но искусственной рутинизацией общественного подъема, заземлением политического вдохновения широких масс, которые «штурмуют небо», – написал тогда политолог Валерий Карбалевич.





Не оставил без внимания эту новость и бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало. В интервью «Настоящему времени» он высказал опасение, что процесс создания партий может превратиться в чисто формализованный процесс переговоров с белорусским Министерством юстиции, обсуждение устава, обсуждение других каких-то юридических документов, а это, по словам политика, плохо.





«Все, что нацелено на поднятие политического градуса, все, что нацелено на поднятие протестного настроения, – это хорошо. Все, что будет нацелено на убалтывание процесса протестного движения, перехода политических дискуссий с улицы в кабинеты, – это будет плохо», – посчитал Цепкало.





При Лукашенко задача невыполнима

Так, в недавно опубликованном на сайте Belarus Security Blog материале «Партийное строительство: перспективы» отмечается, что по итогам президентской кампании 2020 года в обществе неожиданно для всех сформировалась широкая внеидеологическая коалиция сторонников перемен и демонтажа существующего режима. С учетом пестроты участников протеста, подогнать его под некую четкую политическую программу невозможно и не нужно.





Эксперты считают, что основное предназначение политической партии – борьба за власть, и поэтому при сохранении режима Лукашенко эта задача, по сути, невыполнима. И смысл создания политической партии в отсутствии конкурентного политического процесса не просматривается. Если, конечно, речь не идет об имитации политической деятельности в рамках игры режима в демократию и плюрализм.





Впрочем, эксперты все же уверены, что в будущем партийная система Беларуси претерпит изменения.





Однако необходимо безусловное и однозначное условие – демонтаж существующей в нашей стране самодержавной системы. До того момента сохранение единства протестного движения является целью не менее важной, чем уход Лукашенко от власти.





«В настоящее же время стоит выдвигать то, что людей объединяет, и сдерживать то, что может их разъединить», – пишут аналитики.



