Эксперт назвал ответственных за «информационный пузырь», в котором оказался Лукашенко
Главными виновными в том, что Александр Лукашенко оторвался от действительности и живет в придуманном мире иллюзий, являются его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова.
Такое мнение в интервью проекту Жизнь-малина с Никитой Мелкозеровым высказал политический обозреватель Артем Шрайбман.
Вот что он, в частности, говорит о Наталье Эйсмонт:
— Она невероятно важна для своей позиции. Потому что пресс-секретарь обычно должен быть ретранслятором позиции президента и в других странах на этом его роль заканчивается. У нас же она еще и формирует его картину мира. Не знаю, почему он стал ей так доверять, но очевидно, что он доверяет, раз уж она столько лет в обойме.
Она действительно делает деликатные вещи. В ее руках представление Лукашенко о том, что происходит в стране. И в какой-то степени на ней лежит историческая ответственность за это. Все, кто с системой сталкивался, говорят, что с приходом ее и Натальи Качановой в систему вокруг Лукашенко стал формироваться информационный пузырь. Я не готов взять сказать, что только она этим занимается, но говорят, что так и происходит, пишет udf.by
15:32 08/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение