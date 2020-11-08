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Эксперт назвал ответственных за «информационный пузырь», в котором оказался Лукашенко

Главными виновными в том, что Александр Лукашенко оторвался от действительности и живет в придуманном мире иллюзий, являются его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Такое мнение в интервью проекту Жизнь-малина с Никитой Мелкозеровым высказал политический обозреватель Артем Шрайбман.

Вот что он, в частности, говорит о Наталье Эйсмонт:

— Она невероятно важна для своей позиции. Потому что пресс-секретарь обычно должен быть ретранслятором позиции президента и в других странах на этом его роль заканчивается. У нас же она еще и формирует его картину мира. Не знаю, почему он стал ей так доверять, но очевидно, что он доверяет, раз уж она столько лет в обойме.

Она действительно делает деликатные вещи. В ее руках представление Лукашенко о том, что происходит в стране. И в какой-то степени на ней лежит историческая ответственность за это. Все, кто с системой сталкивался, говорят, что с приходом ее и Натальи Качановой в систему вокруг Лукашенко стал формироваться информационный пузырь. Я не готов взять сказать, что только она этим занимается, но говорят, что так и происходит, пишет udf.by
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