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И это не все: правозащитники уже знают фамилии 91 человек, задержанных в Минске

Силы безопасности не дают людям собираться и задерживают их. Первые отдельные задержания в Минске начались в полдень.

 Правозащитный центр «Весна» собрал имена 31 задержанного в Минске на «Марше народовластия», а также в других городах Беларуси. В минской милиции РИА Новости подтвердили задержание «около 10 человек» для расследования в связи с несанкционированными действиями.

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