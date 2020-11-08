Власть - народу. В Беларуси очередное протестное воскресенье

Белорусы 92-й день подряд выходят отстаивать свое право на свободу. В Минске с утра были оцеплены центральные улицы, минский метрополит закрыл станции в центре города на вход и выход, отключили мобильный интернет к хапуну подготовились многочисленные силовики - и стоящие в цепях на улицах, и ждущие приказа в спецтранспорте.





Как белорусы отвоевывают свою свободу на четвертом месяце непрекращающихся протестов, смотрите в прямом эфире.