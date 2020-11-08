Власть - народу. В Беларуси очередное протестное воскресенье
Сегодня марш протеста был назначен раньше, чем обычно. Соответственно и противодействовать сбору людей власти начали с самого утра.
Белорусы 92-й день подряд выходят отстаивать свое право на свободу. В Минске с утра были оцеплены центральные улицы, минский метрополит закрыл станции в центре города на вход и выход, отключили мобильный интернет к хапуну подготовились многочисленные силовики - и стоящие в цепях на улицах, и ждущие приказа в спецтранспорте.
Как белорусы отвоевывают свою свободу на четвертом месяце непрекращающихся протестов, смотрите в прямом эфире.
13:02 08/11/2020
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