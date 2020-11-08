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В Японии прошли мероприятия по поводу наследника престола

Церемония провозглашения наследника престола в Японии завершает серию ритуальных мероприятий, связанных с восшествием на Хризантемовый трон в 2019 году императора Нарухито.

© REUTERS / HANDOUT

 Церемония провозглашения наследником престола 54-летнего принца Акисино Фумихито состоялась в воскресенье.
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Мероприятие транслировал телеканал NHK.

Первоначально церемония была намечена на 19 апреля, однако она была отложена из-за распространения коронавируса. Торжественное мероприятие началось в 11 утра по местному времени (05:00 по минскому времени) и продолжалась около 15 минут.

В начале церемонии император Нарухито провозгласил принца Акисино – своего младшего брата – наследным принцем.

"Я тщательно размышляю над своими обязанностями в качестве наследного принца и намерен исполнять их", – подчеркнул, в свою очередь, принц Акисино.
На церемонии также присутствовали принц Хисахито – сын принца Акисино – и премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
Вторая часть церемонии пройдет во второй половине дня, однако праздничного банкета не будет: от него решили отказаться из-за эпидемиологической ситуации.

Церемония провозглашения наследника престола в Японии завершает серию ритуальных мероприятий, связанных с восшествием на Хризантемовый трон в 2019 году императора Нарухито. Напомним, отец нынешнего императора Акихито добровольно отрекся от престола и ушел на покой по причине преклонного возраста.

У нового императора есть дочь – принцесса Аико, но она по закону не может быть наследницей престола, поскольку такое право есть только у мужчин. Поэтому первым в очереди на престол оказался младший брат Нарухито – принц Акисино. Он же отец второго по очереди наследника престола, 14-летнего принца Хисахито.
sputnik.by
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