Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши Фото: Илья Питалев / РИА Новости









В обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.





«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.





Также президент отметил, что Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку





Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале.





«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал идущие сражения «тяжелыми и решающими».







