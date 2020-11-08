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Алиев заявил о взятии ключевого города в Карабахе. Армения опровергает

Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши
Фото: Илья Питалев / РИА Новости


В обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.

«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.

Также президент отметил, что Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал идущие сражения «тяжелыми и решающими».
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