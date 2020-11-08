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91 -й день протеста: бронетехнику стягивают в центр Минска

Заградительные машины и бронетехника введены в центр Минска в воскресенье утром в преддверии несанкционированного оппозиционного "Марша народовластия".

В центр белорусской столицы стягиваются одновременно несколько колонн спецтехники.
фото: РИА новости, Виктор Толочко

Помимо автобусов с силовиками, автозаков и водометов на центральных улицах города замечены внедорожники заградительной системы "Рубеж", а также порядка десяти БМП с многометровыми заградительными щитами и БРДМ с акустической установкой массового оповещения.

Площади в центре Минска с раннего утра оцеплены силовиками. По периметру площади Независимости и Октябрьской площади установлены металлические заграждения. Возле них дежурят военные в боевом обмундировании. Они вооружены автоматами Калашникова, на силовиках бронежилеты и каски.

Десятки автобусов с силовиками размещены в районе Немиги, на площади Победы, а также возле музея Великой Отечественной войны у стелы "Минск город-герой" и на Площади государственного флага, возле которой расположена городская резиденция Александра Лукашенко "Дворец Независимости".
interfax.by
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