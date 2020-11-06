Лукашенко использует коронавирус как девицу легкого поведения

Павел Янукович, UDF.BY

6 ноября 2020, 21:58





Иллюстративное фото

«Прикрываясь коронавирусом, руководитель Беларуси устанавливает железный занавес».





На совещании 5 ноября Александр Лукашенко заявил, что закрыл границы для въезда иностранцев не из-за политики, а из-за ситуации с COVID-19 в мире. Но на том же совещании он рассказал, что распорядился не пускать в страну тех «умных» белорусов, которые выехали в «непростое время».





«Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — сказал Лукашенко.





Ранее белорусские студенты, которые учатся в Польше, сообщали, что не могли пройти границу.





UDF.BY попросил экспертов оценить эти действия властей.

«Лукашенко не умеет держать язык за зубами»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что Лукашенко использует проблемы коронавируса в своих политических целях.





«Мы уже давно является свидетелями того, что Лукашенко использует коронавирус как ему вздумается, как девицу легкого поведения. То коронавируса нет («это психоз»), то он есть. То его не надо бояться, то нужно. Лукашенко уверяет, что закрыл границы не из-за политики, но он же не умеет держать язык за зубами, поэтому тут же звучит заявление, что в страну не впустят людей, потому что они сильно «умные». Мол, раз поехали туда – пусть там и остаются», – сказал Марголин.





Вместе с тем заявления и действия Лукашенко продолжают сравнивать с действиями обиженного мужа, от которого ушла жена.





«И сейчас то же самое: жена, может быть, и не собирается возвращаться, а он говорит: я ее обратно не впущу», – считает Марголин.





Неужели власти рассмаривают белорусских студентов, которые участся за границей, как очень серьезную силу, от которой зависит судьба протестов?





«Думаю, то, что их не впускают в страну, – это просто мелкая подлянка и пакость. Сделал гадость – душе радость. Никакого рационального смысла я в этом не вижу. Но, думаю, найдутся и добрые люди, и добрые фонды, которые помогут студентам, если они остались там без денег или теплой одежды», – сказал Марголин.

«Прикрываясь коронавирусом, Лукашенко устанавливает железный занавес»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что проблема коронавируса была и остается для руководителя Беларуси политической.





«Лукашенко действует в свойственной для себя и диктаторов манере: прикрываясь коронавирусом, он фактически устанавливает железный занавес. Политика террора предусматривает с одной стороны высылку граждан из Беларуси, а с другой – запрет на въезд. Закрытие границы для въезда белорусским гражаданам – абсолютный правовой абсурд. Хотя говорить о праве в диктаторской стране бессмысленно», – сказал Усов.





По его мнению, белорусские власти и лично Лукашенко убеждены в том, что студенты, а также рабочие и служащие, которые трудятся в Польше и Литве и которые «понимают, как функционирует нормальное государство», являются одним из двигателей протестов в стране.





«Поэтому власти стремятся погасить протесты, закрывая границы. А с другой стороны разворачивают репрессии, вынуждая активных белорусов уезжать за границу – в целях безопасности, получения помощи, получения возможности продолжить учебу или работу», – отметил Усов.





По его мнению, власти и дальше продолжат действовать в этом направлении.



