«В любой другой момент запуск АЭС стал бы важным, даже историческим событием в жизни страны. Но белорусская революция почти полностью затмила этот сюжет.





В свое время вопрос строительства АЭС был сильным раздражителем общественно-политической жизни. А сейчас эта тема как-то постепенно отошла на второй план. Возможно, потому, что если уж станцию построили, то куда деваться, надо принять ее как еще одну белорусскую реальность.





Запуск АЭС изначально был запланирован на начало августа. Это должно было стать главной пиар-акцией избирательной кампании Александра Лукашенко. Однако не успели. Политического эффекта не получилось.





С самого начала строительства АЭС было понятно, что смысл реализации этого грандиозного проекта в первую очередь политический. Он удовлетворяет очередные неизмеримые амбиции одного человека. Что касается всего остального, то чем дальше, тем более становится понятно: станция не столько решает какие-то экономические проблемы, сколько создает новые.





Можно констатировать, что Белорусская АЭС — это одна большая проблема.





Прежде всего, несмотря на заверения правительственных чиновников о большом экономическом эффекте АЭС, на самом деле это не так. Вообще окупаемость атомных станций в мире довольно сомнительна. Здесь нужно учесть затраты на сохранение отходов, на вывод АЭС с эксплуатации в будущем.





Главная же проблема - что делать с излишками электроэнергии, которые появятся сразу после того, как станция начнет работать на полную мощность. Планы экспорта за границу оказались утопическими. Для реализации на внутреннем рынке нужно строить большую и недешевую инфраструктуру, чтобы поглотить эти излишки (электрокотлы, станции питания для электромобилей и др.). Источников финансирования такого строительства, кроме бюджета, в котором сейчас большой дефицит, нет.





Во-вторых, с 2023 года придется погашать России большой кредит. В кредитном соглашении с Россией закладывалось $10 млрд. Правда, Лукашенко говорил, что удалось сэкономить и ограничились суммой в $ 7 млрд. В любом случае это сильно увеличивает внешний долг Беларуси. Хочу напомнить, что и сейчас правительству нечем платить внешний долг.





В-третьих, запуск АЭС резко увеличивает зависимость Беларуси от России. В дополнение к газовой, нефтяной, финансовой зависимости страна попадает еще и в атомную зависимость от РФ. Кстати, до сих пор не подписано соглашение о переработке на российской территории радиоактивных отходов с Белорусской АЭС.





В-четвертых, АЭС стала фактором острого конфлик с соседями, прежде всего с Литвой.





И, наконец, в-пятых, возможно, самое главное. После 9 августа происходит стремительное разрушение государства в Беларуси. Нет легитимных, с точки зрения общества, руководящих институтов. Некоторые государственные функции просто атрофировались. Эффективно работают только карательные органы. Но ОМОН плохо подходит для обеспечения радиоактивной безопасности.





Хочу напомнить, что еще 30 июля были изменены прежние нормы безопасности, которые предусматривали физический пуск реактора только после выдачи лицензии на эксплуатацию. А теперь, по новым нормам, можно запускать без лицензии.





И вот в такой стране с распадающимися государственными институтами запускается АЭС. Сюжет белорусской драмы закручивается все сильнее.





Можно высказать гипотезу, что сейчас Лукашенко этой страны, которая восстала против него, не жалко.





Наполеон, находясь в ссылке на острове Святой Елены, писал: «Я оставляю в наследство всем царствующим дамам ужас и позор последних дней моей жизни».





Так и Лукашенко за ужас и позор своих последних месяцев покидает белорусам АЭС. Мол, 60 лет будете расхлебывать. Надолго запомните Лукашенко».



