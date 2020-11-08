



«Американский народ проголосовал за перемены и новую власть… за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой. Беларусы всего мира поздравляют народ США с новым президентом.





Я уверена, под руководством нового лидера народ США будет процветать, а беларусско-американские отношения - улучшаться. Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию в вопросе поддержки беларусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», - выразила надежду Тихановская.