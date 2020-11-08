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Тихановская верит, что президент Байден встретится с честно избранным президентом Беларуси

Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, выразив надежду, что Байден скоро встретится с новым, честно избранным президентом Беларуси.


«Американский народ проголосовал за перемены и новую власть… за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой. Беларусы всего мира поздравляют народ США с новым президентом.

Я уверена, под руководством нового лидера народ США будет процветать, а беларусско-американские отношения - улучшаться. Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию в вопросе поддержки беларусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», - выразила надежду Тихановская.
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