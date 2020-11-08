



Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент 6 ноября на телефонном брифинге для прессы.





Он напомнил, что в сентябре комитет Сената США по международным делам одобрил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси. После этого кандидатуру должен утвердить полный состав сената.





«Надеемся, что сенат утвердит кандидатуру Джули Фишер, но на данный момент мы не уверены по поводу сроков. Поэтому любое обсуждение того, что произойдет после утверждения кандидатуры посла, преждевременно», — пояснил он.





«Но мы считаем, что важно продолжать укреплять наши отношения, даже когда во внутренней ситуации в Беларуси есть трудные времена, подобные нынешним», — подчеркнул представитель Госдепа, передает БелаПАН.





Еще 20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение Сенату Конгресса США.



