"Мы поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис с их успехом на выборах и рады сотрудничеству с новым правительством Соединенных Штатов... Наше предложение в силе: за новый трансатлантический старт, за "новую сделку". Поэтому после завершения выборов мы будем обращаться к новому избранному правительству", - заявил Маас в субботу, его цитирует interfax.by сообщение пресс-службы МИД ФРГ.





По его словам, Германия хочет активно строить новое сотрудничество и вместе с США бороться с политическими вызовами и планирует выйти на новую американскую администрацию с "конкретными предложениями" по международной тематике: "как обходиться с Китаем, защитой климата и глобальной борьбой с пандемией коронавируса".



