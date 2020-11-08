Эта новость застала Дональда Трампа на поле для гольфа. Его штаб уже дал понять, что не признает поражение своего кандидата.





"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня лидером нашей великой страны. Работа, которая нам предстоит, будет тяжелой, но я обещаю вам вот что: Я буду президентом для всех американцев - независимо от того, голосовали вы за меня или нет", - написал Байден в "Твиттере". Его профайл в соцсети теперь гласит: "Избранный президент США".





Камала Харрис таким образом станет первой женщиной-вице-президентом Соединенных Штатов.





"Перед лицом беспрецедентных препятствий, рекордное число американцев проголосовало. Это еще раз доказывает, что демократия лежит глубоко в сердце Америки, - говорится в заявлении команды Байдена. - Кампания окончена, пора оставить позади гнев и резкую риторику и объединиться как нация. Америке пора объединиться".





Таким образом Трамп станет первым президентом, который не смог избраться на второй срок с 1990-х.





На этих выборах была рекордная явка за последнее столетие. Байден на данный момент получил более 74 миллионов голосов - самый высокий результат для кандидата на президентских выборах.





Поздравляя Байдена, бывший президент Барак Обама, с которым Байден работал оба срока, заявил: "Я знаю, что он будет выполнять свою работу, сохраняя в своем сердце интересы каждого американца, в независимости от того голосовал он за него или нет".





Сотни сторонников Байдена вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона и других городов, чтобы отпраздновать победу.





Байдена поздравили лидеры Великобритании, Канады, Греции, Ирландии, Бельгии и Литвы.





Как отреагировал Трамп?





Трамп получил более 70 миллионов голосов - второй по величине результат в истории США.





Он объявил себя победителем выборов еще до того, как подсчет голосов завешился. Президент также несколько раз заявлял о нарушениях при подсчете голосов, но не предоставил никаких доказательств.





"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда", - говорится в письменном заявлении Дональда Трампа, которое распространил его штаб.





"Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - заявил президент.





Штаб Трампа подал множество исков в связи с выборами в неск ько штатов.





Борьба за президентское кресло продолжалась, в то время как число новых заболевших коронавирусом и погибших от болезни в США било рекорды. Трамп настаивал, что если Байден станет президентом, он введет карантин, нанеся ущерб экономике. Джо Байден в свою очередь обвинял президента в неспособности бороться с распространением коронавируса.





Сторонники Байдена празднуют его победу на улицах





78-летний Байден станет самым пожилым президентом в истории США. Кроме того, он будет всего лишь вторым президентом-католиком, после Джона Кеннеди.





Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке, подвел некоторые итоги кампании.





- Победа Джо Байдена после четырёх дней изнуряющего подсчета голосов - развязка необычной кампании, проводившейся на фоне пандемии и беспорядков. И это была борьба против одного из самых необычных президентов.





Третья попытка Байдена стать президентом увенчалась успехом - хотя число голосов выборщиков, полученных кандидатами, не сильно различается - на общенациональном уровне Байден получил преимущество по меньшей мере в 4 миллиона голосов.





Джо Байден станет самым пожилым избранным президентом в истории США. С ним в Белый дом придет первая женщина-вице-президент.





Байдену теперь предстоит приступить к нелегкой задаче - планированию передачи дел его администрации. У него будет чуть меньше трех месяцев, чтобы сформировать кабинет министров, определить политические приоритеты и приготовиться к управлению страной, столкнувшейся с многочисленными кризисами и раздробленной по линии партийной принадлежности.





Байден мечтал об Овальном кабинете большую часть своих 50 лет на политическом поприще. Однако с этим призом, меняющим жизнь, достаются и проблемы, меняющие жизнь.





Что дальше?





Обычно проигравший кандидат соглашается с итогами, однако Трамп собирается оспорить результаты сразу на нескольких фронтах.





Пересчет голосов будет проведен в Джорджии, где результаты почти сравнялись, штаб Трампа оспорит итоги и в Висконсине. Президент также пообещал обратиться в Верховный суд с иском о мошенничестве на выборах (и снова отметим: доказательств он не предъявлял).





Если результат выборов будет оспорен, юристы кандидатов встретятся в судах штата. Судьи могут поддержать иск и назначить пересчет голосов, а после этого можно обращаться в Верховный суд с апелляцией.





Между тем в некоторых штатах подсчет голосов продолжается, и результаты нельзя считать официальными, пока об этом не объявят власти штата. Обычно это происходит в течение нескольких недель после выборов.





Это должно быть сделано до того, как 538 членов коллегии выборщиков, которые официально определяют победителя, встретятся для голосования 14 декабря.





Голоса выборщиков обычно отражают распределение голосов в каждом штате. Однако в некоторых штатах это не является формальным требованием.





Новый президент официально вступит в должность 20 января после переходного периода, необходимого, чтобы назначить министров и определить приоритеты.





Передача власти происходит на церемонии инаугурации, которая проводится на ступенях Капитолия в Вашингтоне.





После церемонии новый президент направляется в Белый дом, чтобы начать свое четырехлетнее правление.





Счастливая третья попытка





Байден уже дважды пытался стать президентом.





В 1988 году он отозвал свою кандидатуру, после того как признался в плагиате речи тогдашнего лидера Британской лейбористской партии Нила Киннока.





В 2008 году он снова пытался выдвинуться от Демократической партии, но в итоге поддержал кандидатуру Барака Обамы.





Его восьмилетнее вице-президентство позволило ему заявить свои права на многое из наследия Обамы, в том числе принятие закона о доступной медицине.





В начале своей карьеры он выступал против того, чтобы белые и чернокожие дети ездили в одних школьных автобусах. В 1970-е годы этот вопрос обсуждался как первый шаг к десегрегации в американских школах. Во время дебатов Демократической партии об этом ему напомнила как раз Камала Харрис.





Он также был ярым сторонником законопроекта 1994 года о борьбе с преступностью, который, как теперь считают левые, поощрял длительные приговоры и массовое заключение.





Большинство американцев знают, что жизнь Байдена была омрачена смертями близких.





В 1972 году он потерял первую жену и маленькую дочь в автокатастрофе. Он принял присягу на первый срок пребывания в Сенате в больничной палате своих сыновей Бо и Хантера, выживших в аварии.





В 2015 году Бо скончался от рака мозга в возрасте 46 лет, и Байден говорил, что это сыграло роль в его решении не баллотироваться в президенты в 2016 году.





Невыразительный кандидат





Ник Брайант, корреспондент Би-би-си





- За 30 лет, что я пишу об американской политике, Джо Байден, пожалуй, самый невыразительный кандидат в президенты, слабее даже чем Джеб Буш в 2016 году. Бывший губернатор Флориды мог хотя бы построить убедительную фразу.





После каскада побед в "супервторник", аналитики принялись гадать, как Байдену удалось завоевать даже те штаты, где он практически не вел кампании.





Но, возможно, он выступил удачно именно в тех местах, где его не было. Уроки Айовы и Нью-Гэмпшира гласят, что чем больше избиратели видят Байдена, тем меньше хотят голосовать за него. "Кандидат-невидимка" закрепил успех и добился выдвижения.





Настоящим подарком для Байдена оказался карантин в связи с Covid-19. Он провел долгие месяцы в подвале своего дома в штате Делавэр, словно под шапкой-невидимкой. Социальное дистанцирование помогло нейтрализовать омрачившую было его кампанию тему, связанную с его склонностью выражать свои симпатии посредством пугающе вкрадчивых прикосновений к окружающим женщинам.





Предвыборная стратегия Байдена - отсиживаться глубоко в бункере. Стратегия Трампа - наносить по сопернику удары с воздуха противобункерными бомбами: обвинениями в старческой немощи, в том, что за его спиной стоят ультралевые, и что он якобы тайно обещал Берни Сандерсу урезать финансирование полиции.





Но стратегия Байдена позволила ему выдерживать бомбежку. Его кампания фокусировалась не на нем, а на взрывном характере президенства Дональда Трампа.





Голосование часто представляется выбором между преемственностью и переменами. Достоинство Байдена в том, что он может предложить избирателям то и другое.





Тем 80% американцев, которые, по данным опросов, полагают, что страна движется в неверном направлении, он может обещать корректировку курса. Но он выглядит и как продолжатель, поскольку обещает быть обычным президентом, вернувшимся к нормам, которых республиканцы и демократы придерживались десятки лет. Как некое продолжение цепи, в которой Трамп выглядит как выпавшее звено.