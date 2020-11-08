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Байден выступил с обращением к нации - назвал приоритеты политики

Кандидат демократов Джо Байден, объявляя о своей победе на выборах, назвал приоритеты своей политики - борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камилла Харрис обратились к нации. при этом Байден объявил себя победителем на выборах главы государства, которые состоялись 3 ноября и политик пообещал стать "президентом, который будет не разъединять, а объединять". Об этом в субботу, 7 ноября, передает CNN.

"Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу", - сказал Байден.

По словам Байдена, он планирует сосредоточить свои усилия на борьбе с COVID-19, росте благосостояния граждан, а также защите климата и противостоянии расизму.

Демократ также сообщил, что в 9 ноября соберет группу экспертов, которая начнет разработку плана по борьбе с распространением коронавируса.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что намерен восстановить роль Соединенных Штатов в мире.

"Я добивался этого поста для того, чтобы Америку вновь уважали в мире", - заявил политик.

Также, в своей речи он призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству.

"Я горжусь тем, что я демократ, но буду править, как президент всех американцев", - сказал Байден, обращаясь к нации в Делавэре.

По его словам, именно двухпартийного сотрудничества хотят американские избиратели, пишет korrespondent.net
 
"Я считаю, что это часть мандата, который дал нам американский народ. Он хочет, чтобы мы сотрудничали в его интересах. Я выбираю это. Я призываю конгресс, и республиканцев, и демократов, сделать тот же выбор вместе со мной", - сказал Байден.
 
Ранее сообщалось, что люди на улицах Нью-Йорка празднуют избрание кандидата от демократов Джо Байдена 46-м президентом США. После объявления победителя на улицах раздавались звуки автомобильных гудков, крики, аплодисменты, люди даже стучали по кастрюлям.
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