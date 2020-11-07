Джо Байден победил в большинстве ключевых штатов. Пока это не означает официальную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря.





Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, очень высоки. Дело в том, что у феномена, в который не может поверить Трамп, есть вполне понятное объяснение. Трамп лидировал в ряде штатов, пока не стали считать голоса избирателей, присланные по почте. Дело в том, что Трамп не верит в угрозу коронавируса, как и его избиратели, которые пришли на избирательные участки. А вот демократы, наоборот, говорили об угрозе и электорат Байдена голосовал по почте. именно поэтому наблюдатели не видят никакого противоречия в итогах голосования.





"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет", – написал Байден в Twitter.



Напомним, что будучи кандидатом в президенты, Байден обещал санкции против режима Лукашенко в случае, если он будет избран президентом. Для демократов, которых представляет Байден, вопросы демократии и прав человека в мире значительно важнее, чем для республиканцев, которых представляет Трамп.