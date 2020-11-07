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Председателем Партии БНФ переизбран Костусев

На пост председателя баллотировались действующий председатель партии Рыгор Костусев, минский активист партии Илья Добротвор, который на выборах работал в штабе Валерия Цепкало, и Василий Заманов из Гомеля.


Как сообщил Радио Свобода Алексей Янукевич, Костусев получил 66 голосов, за Добротвора проголосовали 18 делегатов, за Заманова — 3.

На заместителей председателя были выдвинуты Алексей Янукевич, Дмитрий Салошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Мелешкевич. Здесь альтернативы нет, поскольку избирается 4 заместителя. 

Обращает внимание, что их руководства партии исчез Игорь Ляльков, на прошедших президентских выборах работавший с Анной Канопацкой. 
"Белорусский партизан"
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