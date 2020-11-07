Председателем Партии БНФ переизбран Костусев





Как сообщил Радио Свобода Алексей Янукевич, Костусев получил 66 голосов, за Добротвора проголосовали 18 делегатов, за Заманова — 3.





На заместителей председателя были выдвинуты Алексей Янукевич, Дмитрий Салошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Мелешкевич. Здесь альтернативы нет, поскольку избирается 4 заместителя.





Обращает внимание, что их руководства партии исчез Игорь Ляльков, на прошедших президентских выборах работавший с Анной Канопацкой.



