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На основателя "Дзеі" возбудили два уголовных дела. Одно из них — за взлом системы Мингорисполкома

Задержанного 3 ноября основателя и члена совета общественного движения "Дзея" Кима Самусенко подозревают во взломе компьютерной системы Мингорисполкома (ч. 2 ст. 349 УК) и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в Минске с 9 августа (ч. 1 ст. 342 УК). Через два дня был задержан и брат Кима — Алексей Самусенко.

Ким Самусенко. Фото: TUT.BY

Задержание члена совета "Дзея" Кима Самусенко

Члена совета общественного движения "Дзея" Кима Самусенко задержали 3 ноября дома после обысков у него дома и дома его матери. После жесткого обыска, сопровождавшегося выстрелами в доме и применением физической силы, силовики забрали всю технику Кима и его жены, зарегистрированное охотничье оружие, деньги, бчб-флаг, флаг Украины, украинский паспорт жены и прочее. Родным сообщили, что мужчина задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Его поместили в изолятор временного содержания на Окрестина, где находится и сейчас. 

Изъятые вещи Кима Самусенко

СК: "3 ноября взломали систему Мингорисполкома”

Через два дня после после задержания Кима Самусенко Следственный комитет Беларуси заявил, что он и его знакомый причастны к взлому компьютерной системы Мингорисполкома.

"По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, действуя с неустановленными лицами, из личной заинтересованности, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома", — заявили в ведомстве.

Позже, как говорится в сообщении СК, был задержан его знакомый, причастный к взлому компьютерной системы Мингорисполкома. Речь идет об основателе "Дзеі" Киме Самусенко:

"По поручению следователя по месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого выявлен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, каски, мячи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке".

При этом, как сообщали сразу родные Кима, изъятое оружие из квартиры Кима является зарегистрированным, а на бронежилет никакое разрешение не нужно. 


Известно, что по этому делу задержаны Иван Андрушойть и Александр Хацкевич. Иван Андрушойть на данный момент находится в ИВС на Окрестина. Но более подробной информации по задержанным пока нет. 

Позже стало известно, что в рамках этого дела также задержан Павел Дрозд. Он также помещен в ИВС на Окрестина.

СК: "Активные участники митингов"

Кроме этого, Следственный комитет заявил, что Ким Самусенко и его знакомый "являлись активными участниками несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа этого года". К таким выводам следствие пришло после изучения мобильного телефона задержанного 34-летнего мужчины. В сообщении СК фигурируют переписки в телеграме.

5 ноября также был задержан в рамках уголовного дела по ст. 342 УК брат Кима — Алексей Самусенко. В его доме тоже прошел обыск. Он также помещен в ИВС на Окрестина. Но пока неизвестно, в чем его конкретно подозревают.

Теперь Ким Самусенко и задержанный по данному делу признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси). 

"Весна" рассказывает, что известно по этому делу на данный момент.
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