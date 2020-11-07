Количество репрессированных в Беларуси приближается к 20 тысячам

Правозащитники назвали имена здесь здесь как минимум 118 политических задержанных за понедельник-пятницу в разных городах Беларуси.





Таким образом, всего по состоянию на вечер 6 ноября в Беларуси за время протестов произошло, как минимум, 16 713 задержаний.





Число неполное, так как это только случаи, зафиксированные правозащитниками. Это самые масштабные политические репрессии в Европе за последние 40 лет.





Точное количество политически мотивированных уголовных дел точно неизвестно. По последним имеющимся данным, их было около 700.





Самое большое количество подозреваемых — как минимум, 231 человек — проходит по недавнему уголовному делу о якобы «массовых беспорядках» 1 ноября, в день памяти предков Дзяды.





Общее количество фигурантов уголовных дел достигнет, вероятно, нескольких тысяч тысяч.





В тюрьмах остаются лидеры оппозиции и основные конкуренты Александра Лукашенко: Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец, Мария Колесникова, Максим Знак.





Если Бабарико обвинили в экономических преступлениях — при этом Лукашенко признал его политический статус, проведя с ним среди других политзаключенных встречу в СИЗО КГБ, — то некоторых других «подозревают» просто в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Это обвинение настолько огульное, что его можно применить к любому противнику существующего режима.





Известно также о не менее 142 студентах, которые были отчислены или которым грозит отчисление в университетах разных городов страны от Медицинского до Брестского технического.





Что касается уволенных бастующих, то их десятки в разных городах.





На этой неделе стало известно об увольнении 25 бастующих на Минском электротехническом заводе во главе с ведущим инженером и двумя артистами в Гродно.





Среди задержанных за понедельник-пятницу — актриса Драматического театра Армии Алеся Клочко; большая группа медиков в Минске: Ольга Стефанович, Руслан Якубовский, Станислав Соловей, Дмитрий и Ирина Маркеловы, Евгений Майский, Леонид Глазкин, Валерия Тимошенко, Руслан Бадамшин, Дмитрий Палий; журналисты.





Силовики сейчас атакуют не только демонстрации или собрания, но пытаются подавить любые публичные высказывания политической позиции или солидарности. Так, 2 ноября в Минске по дороге на работу был задержан Артем Короткевич, который, по данным правозащитников, показал дизлайк кортежу Лукашенко на проспекте Победителей.





А 5 ноября была задержана большая группа людей, которая собралась во дворе дома Нины Багинской, где происходил обыск.





Активную роль в задержаниях играют сотрудники ГУБОПиКа МВД, хотя протестующие против фальсификаций и нарушений законности не относятся ни к организованной преступности, ни к коррупции.





На прошлой неделе вечерами силовики охотились на музыкантов, выступающих во дворах микрорайонов. Среди задержанных их не менее двух десятков.









Были задержаны и две женщины-дирижеры хоров, Галина Казимировская и Татьяна Галуза, а также два артиста Филармонии: артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков.





Репрессии вызывают не только личную, но и коллективную реакцию. На этой неделе стало известно об обращениях протеста артистов Большого театра, Белорусского государственного экономического университета, Белорусской государственной академии искусств, Белорусского государственного медицинского университета.





Всего за время протестов не менее 4 демонстрантов погибли или были найдены мертвыми, не менее 1400 человек обратились за медицинской помощью. Количество репрессированных приближается к 20 тысячам.





Протесты 2020 года имеют историческое значение для Беларуси, а по мнению некоторых экспертов — и для будущего европейского континента в целом.

