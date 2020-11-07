







Согласно постановлению Минюста №153-1 от 30 октября 2020 года, общественные объединения и фонды должны ежегодно до 1 марта доводить до всеобщего сведения информацию о своей деятельности, а также о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества.





Установлен перечень сведений для данной отчетности. Отчетность должна публиковаться в СМИ или на сайтах организаций или на сайтах региональных отделений Минюста.





Документ вступает в силу с 20 ноября.