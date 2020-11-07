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Лукашенко пообещал новую Конституцию без катастроф

Сегодня на встрече с трудовым коллективом БелАЭС Александр Лукашенко заявил, что новая Конституция в нашей стране будет принята «без ломки и катастроф».

А разве старая Конституция выполнялась?

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — уверен Лукашенко.

Напомним, что на открытии третьей линии метро 6 ноября глава государства сделал не менее весомое заявление, сказав, что гарантирует новые выборы тогда, когда народ примет решение. Видимо, он имел в виду тот народ, который сам назовет поименно. 
"Белорусский партизан"
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