Лукашенко пообещал новую Конституцию без катастроф
Сегодня на встрече с трудовым коллективом БелАЭС Александр Лукашенко заявил, что новая Конституция в нашей стране будет принята «без ломки и катастроф».
А разве старая Конституция выполнялась?
«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — уверен Лукашенко.
Напомним, что на открытии третьей линии метро 6 ноября глава государства сделал не менее весомое заявление, сказав, что гарантирует новые выборы тогда, когда народ примет решение. Видимо, он имел в виду тот народ, который сам назовет поименно.
"Белорусский партизан"
14:10 07/11/2020
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