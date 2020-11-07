Чья бы корова мычала: Лукашенко назвал позорищем выборы в США









"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.





Лукашенко отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.





"Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - подчеркнул он.





Лукашенко вновь рассказывает сказки, которые ему нашептывают его горе-советники. В его понимании лучшие выборы и правильная демократия это когда результат выборов определен заранее.