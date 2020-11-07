



Участники митинга пытались собраться у первой клинической больницы Минска, рядом с проспектом Независимости, пишет KYKY.org

После того, как в этом месте протестующих стало около 50 человек, силовики начали задержания. Медработников за руки отвели в бусы:

На этих бусах врачей доставили на парковку у Академии наук, где пересадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении:



