США усилят помощь покинувшим Беларусь оппозиционерам









Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на телефонном брифинге.





"Что касается того, как мы поддерживаем белорусов, которые вынуждены бежать из страны, существует ряд механизмов и организаций, которые помогают людям, покинувшим страны, стремящиеся необоснованно посадить их в тюрьму. Я не буду вдаваться в подробности, это самые разные организации, но у США есть хорошо зарекомендовавшие себя способы поддержки активистов, которые вынуждены покинуть свои страны. Мы активизируем эти усилия и программы, чтобы помочь им переселиться и приступить к работе", - отметил дипломат.





Он подчеркнул, что Вашингтон "продолжает призывать к диалогу между белорусами". "С самого начала это было нашей политикой. В конечном счете, пока мы все обеспокоены тем, что происходит в Беларуси, судьбу Беларуси должны определять белорусы, а не другие стороны", - подчеркнул Кент.