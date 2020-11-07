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Белорусы не смогут вернуться в страну из-за приказа Лукашенко. Это законно?

Александр Лукашенко приказал не пускать обратно в страну уехавших оттуда во время пандемии белорусов.

Белорусы не смогут вернуться в страну из-за приказа Лукашенко. Это законно?
Но имеет ли он на это право? На этот вопрос DW ответили эксперты.

Александр Лукашенко 5 ноября поручил не пускать обратно в Беларусь тех ее граждан, которые уехали во время пандемии. Он приказал правительству "не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время". Лукашенко заверил, что это не политическое решение, и объяснил закрытие границ вспышкой заболеваемости COVID-19: "Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом".

Еще до заявления Лукашенко стали появляться сообщения о том, что белорусские граждане не могут попасть на родину со стороны Литвы, Латвии, Польши и Украины. Проблемы со въездом возникли, в частности, у белорусских студентов, которые учатся в зарубежных вузах. Пограничники при этом ссылались на коронавирус, но спустя какое-то время людей все же начали пропускать.

Лукашенко предупредил врачей 


 Лукашенко предупредил белорусов: "Уехал - назад не вернешься", говоря, в частности, о врачах. "Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет". Это заявление Александра Лукашенко стало ответом на решение Польши, которая начала приглашать иностранных врачей, чтобы справиться с эпидемией COVID-19. На конец 2019 года в Польше работали около 1,5 тысяч врачей из стран, не входящих в ЕС, в том числе более 300 докторов из Беларуси.

"Многие белорусские врачи уезжают работать за рубеж вахтовым методом: хотят подзаработать, накопить денег и через год-два вернуться обратно. Заявления Лукашенко, скорее всего, направлены на то, чтобы эти врачи задумались и остались внутри страны", - считает политолог Юрий Чаусов. Но он прогнозирует, что так Лукашенко добьется противоположного результата: "Это проявление произвола властей может стать решающим фактором для тех, кто пока еще не определился, эмигрировать ли из страны или оставаться жить при диктатуре, если она устоит. И они уедут".

Приказ Лукашенко противоречит Конституции Беларуси

"Приказ Лукашенко - это грубое нарушение прав граждан", - говорит бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов. Он ссылается на статью 30 Конституции Беларуси, в которой прописано право покидать страну и беспрепятственно возвращаться обратно. 

"Категорично говорить, что мы назад не впустим, такие жесточайшие меры применять против своих граждан даже в условиях коронавируса мне представляется недопустимым", - указывает Пастухов.

"Эпидемиологическую ситуацию нужно учитывать, но она не может служить основанием для того, чтобы установить такие жесткие ограничения, то есть практически запрет на использование этого конституционного права", - говорит юрист. Он предлагает ввести карантин для тех, кто возвращается в Беларусь, организовать санитарный досмотр или проведение тестов на коронавирус, но не запрещать им въезд в страну.

По словам политолога Юрия Чаусова, приказ Лукашенко противоречит и статье 12 Международного пакта о гражданских и политических правах. "Никто не может запретить белорусам возвращаться в свою страну. Но никаких правовых ограничений произвола властей в Беларуси сейчас нет, в стране диктатура", - подчеркивает он. На границе же, по словам Чаусова, при запрете на въезд ссылаются на коронавирус, а также на "разные придумки": на подозрения о том, что паспорт фальшивый или что у человека есть другое гражданство. 


В Беларуси существует список невыездных  

В Беларуси действует "негласный список лиц", которым запрещается покидать страну или наоборот въезжать в нее, поясняет Пастухов. В списке, по его данным, значатся десятки тысяч людей. "Они ограничены в своем праве свободно покидать страну и возвращаться обратно, это тоже противоречит Конституции", - отмечает юрист.

"Можно проводить аналогию с историей развития многих диктаторских и авторитарных режимов, когда власти сначала выталкивают оппонентов из страны. А потом закрывают границу для въезда нежелательных лиц", - говорит Чаусов. На фоне пандемии коронавируса многие белорусы, которые до того работали или учились за рубежом, вернулись на родину. "А это, как правило, более самостоятельные, смелые и свободолюбивые граждане. Возможно, советники Лукашенко акцентируют внимание на том, что они могли сыграть определенную роль в протестах в Беларуси", - предполагает политолог.

Точных данных о том, сколько белорусов покидают страну, нет. Так, по информации Белстата, всего в 2019 году за границей работали около 98,4 тысяч граждан Беларуси, для трудовой эмиграции они чаще всего выбирают Россию, Литву, Чехию, Польшу. В России МВД за тот же год отчиталось о постановке на миграционный учет более 163 тысяч белорусов, которые указали, что въезжают для работы. 
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