Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден.

Комментируя ситуацию с подсчетом голосов в США, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) высказал мнение, что "люди, умеющие достойно проигрывать, важнее для функционирования демократии, чем победители". "Соединенные Штаты - это нечто большее, чем шоу с участием одного человека. Любой, кто в нынешней ситуации продолжает подливать масло в огонь, действует безответственно", - подчеркнул министр.

Поляризация в политической системе США не является новым явлением, хотя в последние годы она, безусловно, приобрела новое качество, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии в интервью изданиям медиагруппы Funke, выразив надежду, что американские институты окажутся способны справиться с этим.





"За последние десятилетия мы, немцы, узнали от США одно: демократия нуждается в правилах, которые принимают все ее представители. Народы наших двух стран разделяют веру в демократию, в свободу и достоинство и, следовательно, в право голоса каждого человека. Государство существует для людей, а не наоборот", - резюмировал Мас добавив, что США "нужны миру как сила, (несущая. - Ред.) порядок, а не как фактор хаоса".