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Норвегия призвала власти Беларуси объявить новые президентские выборы

Выполнить рекомендации доклада, подготовленного в рамках Московского механизма ОБСЕ, призвала белорусские власти министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, пишут naviny.media


«Мы осуждаем нарушения прав человека, задокументированные в докладе Московского механизма, и призываем власти Беларуси следовать рекомендациям этого доклада. Они должны объявить новые выборы, прекратить насилие, пытки и аресты мирных демонстрантов, обеспечить свободу прессы и наказать виновных в злоупотреблениях», — заявила Сёрейде.

Норвегия — одна из 17 стран, инициировавших запуск Московского механизма. В его рамках профессор международного права Университета Граца (Австрия) Вольфганг Бенедек подготовил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси во время и после августовских президентских выборов.

Среди рекомендаций властям: отменить результаты выборов из-за нарушений на всех этапах процесса и организовать новые свободные выборы на основе международных стандартов, пригласив наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ; привести избирательное законодательство в соответствие с международными стандартами; немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных протестующих; немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных, удерживаемых по политическим мотивам, воздерживаться от судебных преследований и репрессий; обеспечить безопасность журналистов и создать благоприятные условия для работы СМИ; воздерживаться от вмешательства в доступ к интернету, прекратить цензуру и блокировку сайтов; обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех случаев пыток, жестокого обращения, насилия в отношении задержанных со стороны силовых структур.
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