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Cлону дробина: Минск обещает в ближайшее время ответить на санкции ЕС

Официальный Минск не оставит без ответа новые санкции Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз.

6 ноября ЕС расширил санкционный список. В "чёрный список" добавили еще 15 высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Сегодня же к этим санкциям присоединилась Канада.

"Мы сейчас спокойно и внимательно изучаем всё. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", — цитирует РИА "Новости"слова Анатолия Глаза.
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