МИД Беларуси: Санкции ЕС не останутся без ответа





«Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», – заявил РИА Новости пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз.





Сегодня ЕС ввел второй пакет санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Под санкции попали Александр и Виктор Лукашенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, бывший госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, глава СК Иван Носкевич и еще восемь человек.