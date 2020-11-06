+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Госдеп: окончательного решения об отправке посла США в Минск нет

Окончательное решение об отправке посла США в Беларусь ещё не принято. Этот вопрос будет решаться после того, как Сенат утвердит на этот пост американского дипломата Джули Фишер.

Джули Фишер, которая должна стать послом США в Беларуси / nato.usmission.gov​

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передаёт ТАСС.

Кандидатуру Фишер в сентябре рекомендовал Комитет по иностранным делам Сената. Теперь её должен утвердить полный состав Сената. "Сроки этого итогового голосования ещё не определены. Мы всё ещё его ждём и надеемся, что Сенат утвердит кандидатуру Джули Фишер, но на данный момент мы не уверены по поводу сроков. Любые разговоры о том, что произойдёт после утверждения кандидатуры посла, преждевременны", — пояснил он. 

Кент добавил, что Вашингтон считает необходимым укреплять американско-белорусские отношения "даже с учётом таких непростых времён, как сейчас в Беларуси". 

Об обмене послами Беларусь и США договорились в этом году после 12-летней заморозки отношений. 

В середине сентября первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон не планирует отказываться от отправки посла в Беларусь. При этом руководство США резко критиковало официальный Минск и требовало провести новые выборы. 

На просьбу ТАСС пояснить нынешнюю позицию американских властей относительно Беларуси Кент ответил следующее: "Политика США в отношении Беларуси не изменилась. Мы поддерживаем суверенную и процветающую демократическую страну — и это основа нашей политики в течение последних нескольких лет, в то время как мы приближаемся к тому, чтобы у нас были нормальные отношения с полноценной дипмиссией во главе с послом".
"Еврорадио"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]