Задержанные артисты Белгосфилармонии получили по 15 суток

Артист камерного хора филармонии Иванов и виолончелист Сердюков были задержаны 4 ноября на рабочих местах и отправлены на Окрестина. На них составили протоколы о мелком хулиганстве по ст. 17.1 КоАП.





Решение об аресте музыкантов вынес судья Шевцов В.Г.





Кроме того, сегодня на 12 суток ареста также был осужден музыкант Филипп Петченко (Dee Tree, Vuraj). Его задержали 3 ноября после дворового концерта. Задержанный там же литератор Серж Медведев получил 10 суток.