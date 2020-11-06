



Основатель «Сильных новостей» о том, почему результат от борьбы белорусов критически важен для всего мира.





«К несчастью белорусов и, наверное, к счастью всего остального мира, режим в нашей стране не только катастрофически анахроничен и пришелся, что называется, не ко времени в исторической перспективе. Он пришелся еще и «не к месту» — и вот это вот плохо для белорусов и очень неплохо для остального мира, — пишет Пётр Кузнецов.





Люди, больные абсолютной властью, как правило не склонны к тому, чтобы всю жизнь ее ограничивать и держать в определенных рамках. Их естественное стремление — расширять пространство своих владений. Именно в этом — природа всех войн в истории человечества.





В 90-х Лукашенко шел ровно по тому же пути в отношениях с Москвой, рассчитывая занять место дряхлеющего и спивающегося Ельцина в Кремле. Счастье и России, и всего человечества в том, что там вовремя все это дело разглядели и тормознули. Беларусь — страна большая, но не очень, с маленькой экономикой, неэффективной армией и к тому моменту уже без ядерного оружия. Как говорится, бодливой корове Бог рогов не дает — с тех пор все его действия были направлены исключительно на укрепление собственной власти внутри, поскольку внешние пути оказались закрыты.





Я часто думаю о том, как выглядят нынешние белорусские дела в историческом контексте. После Второй мировой войны человечество, казалось, сделало правильные выводы и решило создать механизмы, которые должны были защитить планету от повторения таких событий. Притом, в теории люди зашли так далеко, что в рамках ООН в планетарном масштабе и на уровне Европы в рамках европейских институций сформулировали свод прав человека, которые никто не должен никогда нарушать.





В действительности, это — история не про права Васи или Джона, это история о том, что именно на уровне соблюдения первичных прав человека должно пресекаться в зародыше становление любых диктатур, из которых потом могут вырасти режимы, подобные гитлеровскому. Именно поэтому стандарты и стали международными и, в теории, обязательными для всех.





Но на практике у политиков того времени не хватило возможностей, а, может быть, и просто — желания и решимости, довести дело до конца. В ООН все это осталось исключительно на бумаге. В организации есть комитет, который может даже рассматривать жалобы граждан государств-членов на нарушения прав. Этот комитет может даже выносить решения. Но не существует ни одного инструмента для того, чтобы принудить государство-нарушителя свои людоедские практики прекратить и понести за это ответственность.





Куда более действенным является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который обеспечение своих решений осуществляет посредством набора очень действенных санкций, однако вот беда: его юрисдикция распространяется лишь на страны, которые входят в Совет Европы. И, поскольку это вхождение — дело добровольное, по сути мы говорим о странах, которые уже достигли некоторого уровня цивилизованности, достаточного для того, чтобы соглашаться на международный контроль состояния дел с правами человека в своих внутренних делах. Интересный момент состоит в том, что среди таких государств оказалась даже Россия, а вот Беларусь — нет.





История — это череда случайностей. Интересно, в Европе понимают и отдают себе отчет, как им повезло, что прямо перед приходом Лукашенко к власти Шушкевич вывел из Беларуси ядерное оружие? Вот в момент, когда после собственных «выборов» правитель взял и двинул армию к западным границам, у них там шевельнулось воспоминание о том, что здесь были боеголовки и они могли бы быть сейчас в этих руках?









Беларусь сейчас — далеко не первый, но очень живой и актуальный пример того, насколько оказалась неэффективной созданная после Второй мировой система мироустройства. Воевать с внешними силами этот режим не может, но повоевать очень хочется и мы видим и слышим это в каждодневной риторике как первых лиц, так и пропаганды. И они уже находятся в состоянии войны, только единственный противник, которого они могут себе позволить — врачи, учителя, актеры, студенты, да вот еще и Нина Багинская. А если бы возможностей и ресурсов было побольше?





И все это стало возможным потому, что, конечно, да, белорусский народ 26 лет безмолвствовал и потакал этой власти. Но еще и потому, что все 26 лет мир, несмотря на весь свой опыт, не сделал ничего действенного для того, чтобы предотвратить появление в той же самой Европе режима, имеющего уж очень много сходства с режимами 20-го века, которые и начинали войны, и втягивали в них другие народы.





Сейчас многие обсуждают выборы в США, а аналитики даже рассуждают о том, какое значение они имеют для Беларуси. Знаете, в сегодняшней ситуации — никакого вообще. Когда в 2016 году в Америке пришел к власти Трамп, было ну очень интересно наблюдать, как он поведет себя в противостоянии с Северной Кореей и Китаем и в сирийской проблеме. Это было важно для понимания того, какое может быть отношение к Беларуси в случае, если начнутся протесты.





Когда в Сирии начались волнения, изначально они носили мирный характер. Но Асад взял и начал расстреливать толпу из пулеметов и с применением авиации. Там вспыхнула война и предшественники Трампа ничего толкового с этим сделать не смогли. Получилось так, что оппонентов можно бомбить и резать и это будет проблема самих оппонентов. Ничего с этим не сделал и Трамп. Ничего и ни он, и ни демократы, не будут делать и с Беларусью. Какая разница, сколько людей они добавят в санкционный список, если эти люди уже все решили в своей судьбе? А более действенных мер никто предпринимать не будет. В 90-е в Сербии бросали точные бомбы, а сейчас и здесь — никто даже от СВИФТ не пошевелится отключить.





Вот тогда и там была скомпрометирована идея мирных протестов, а не сегодня и сейчас — в Беларуси.





Белорусский же народ, привыкший воспринимать себя в контексте периферийности, сегодня взвалил на себя историческую миссию, важную для всей европейской и, значит, мировой цивилизации. Белорусы изо всех сил пытаются реабилитировать идею о том, что милитаристские режимы, существующие исключительно на силовом ресурсе, можно ликвидировать мирными методами и за счет исключительно собственного ресурса. Международная система, несмотря на то, что само предотвращение появления таких режимов является ее главной целью, помочь здесь оказалась не в состоянии.





Однако результат критически важен для всех. Ибо если у белорусов не получится, это станет таким же примером для других подобных диктатур, как стал примером Асад, который показал, что политику в 21 веке можно делать оружием и оставаться у власти.





И чем больше таких примеров будет накапливаться, тем больше будет вероятность витка истории обратно, в век 20-й. Существующая цивилизация, как ни крути, еще слишком хрупкая и далеко не гарантирует, что мир во всем мире уже наступил».