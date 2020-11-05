В Евросоюзе утвердили санкции против Лукашенко и нескольких приближенных к нему чиновников. Беларусь все еще требует, чтобы диктатор Александр Лукашенко мирно отказался от власти. Однако, несмотря на храбрость протестующих, 66-летний Лукашенко не проявляет никаких признаков того, что добровольно «оставит Беларусь в покое», пишет журнал The Economist





И с постепенным приближением зимы, оппозиционное движение в Беларуси может медленно терять свои варианты борьбы с авторитарным режимом Лукашенко. Общенациональная забастовка, предназначенная лидером оппозиции Светланой Тихановской почти никак не повлияла на «упрямство автократа».





Многих студентов-протестующих в Беларуси отчислили из вузов за «диссидентство».





На этой неделе более 230 участников акций протеста обвинили в участии в "массовых беспорядках", что могло повлечь за собой заключение на срок до трех лет.





Лукашенко призвал силовиков усилить борьбу с протестующими.





Уже погибли по меньшей мере пять человек, еще десятки получили ранения.





Недавно, в одном из своих выступлений белорусский диктатор сказал, что протестующим, которые отказываются «слушаться полиции», стоит «поотрывать руки».





"Мы не берем пленных", - добавил он.





Через несколько дней белорусские силовики совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух во время очередных демонстраций. Протестующие «встретили саркастическими аплодисментами» предупредительные выстрелы.









Введение все более жестоких мер борьбы с протестами в Беларуси не означает, что оппозиция собирается прекратить свою борьбу с режимом Лукашенко.





Согласно опросу британского аналитического центра Chatham House, почти каждый пятый городской житель участвовал в акциях протеста, и около 85% протестующих готовы продолжать демонстрации до проведения новых выборов.





Тихановская призывает к новым протестам и забастовкам, чтобы увеличить экономическое давление на авторитарный режим Лукашенко.





"Ни одна из сторон не имеет возможности решительно изменить ситуацию в свою пользу. Это война на истощение", - заявил политолог из Минска Игорь Илляш.





Так или иначе, сейчас трудно понять, как жизнь в Беларуси может нормализоваться. Целое поколение белорусов фактически было политизировано протестами и безумными попытками Лукашенко подавить «инакомыслие».





Опасность заключается еще и в том, что как только протестующие в Беларуси получат значительное преимущество, в ситуацию может вмешаться президент России Владимир Путин.





Российский лидер заявил, что Кремль готов вмешаться в ситуацию в Беларуси, если протесты «выйдут из-под контроля», ведь по его мнению, именно Россия является ближайшим белорусским союзником.





В конце прошлого месяца российские силовики обвинили Запад в финансировании белорусской оппозиции. Российское государственное телевидение использовало изображение широкомасштабных разрушений в результате войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в докладе об "агрессивных" протестующих в Минске. Это была техническая ошибка или попытка склонить российское общественное мнение в пользу военного вмешательства в Беларусь? Ответ знает только Кремль, резюмирует издание.





Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум пять протестующих погибли. Десятки бесследно исчезли.





23 сентября белорусский диктатор на церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Украина, США и Евросоюз отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси и ввели санкции против чиновников его режима.





Александра Лукашенко поздравили с победой только лидеры РФ, Китая, Молдовы и Армении.