В Минске арестован сын Станислава Шушкевича









По словам первого председателя Верховного Совета Республики Беларусь, его сына "прихватывали самым непристойным образом". Политик расценил задержание своего сына как "личную месть". Какие именно репосты в социальной сети стали причиной, неизвестно.





Между тем "МБХ медиа" сообщает , что в этих репостах Шушкевича-младшего "выражалась поддержка белорусской оппозиции".





Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный совет (парламент) Беларуси. 8 декабря 1991 года он с белорусской стороны подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.