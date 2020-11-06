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Марии Колесниковой продлили арест до 8 января

Члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой продлили арест до 8 января.


 
"Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января", - говорится в сообщении в telegram-канале экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в пятницу. 

Ранее стало известно, что СК отказал в удовлетворении ходатайства защиты Колесниковой о том, чтобы изменить меру пресечения и выпустить ее из СИЗО под залог. 

Колесникова, а также адвокат Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.
Колесникова
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