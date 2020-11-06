Суд в Минске отклонил жалобу на продление ареста Бабарико













"В удовлетворении жалобы защиты судом отказано. Конкретных фактических обстоятельств и доказательств, которые бы подтверждали, что есть основания для меры пресечения и ее продления, так и не прозвучало", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Запад" адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.





Адвокат отметил, что "тогда вообще не ясно, в чем в данном случае заключалась "проверка обоснованности" продления заключения под стражу". По его словам, сегодня решение суда будет обжаловано в Мингорсуд.





"Мы обжаловали первичное решение о заключении под стражу на 2 месяца, продление срока содержания под стражей до 4 месяцев - наши жалобы не были удовлетворены. И вот теперь обжалуем продление срока содержания под стражей до 6 месяцев до 18 декабря", - добавил Лаевский.





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.





Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.