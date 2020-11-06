Уверен, что на большинство вопросов Кочанова отвечала абсолютно искренне, так, как думает на самом деле. Особенно ярко это видно по фразе: "Мне непонятно, почему люди выходят сегодня на улицы. Мне не-по-нят-но". Тут не просто глупость или лицемерие: власти пребывают в полном отрыве от реальности, в которой живет страна.





Как так получилось? Это последствие глубинной, системной ошибки, которая была заложена в фундамент вертикали, выстроенной Александром Лукашенко. В жестких авторитарных системах, основанных на насилии и страхе, обратная связь нормально не функционирует. Именно это сгубило Советский Союз и десятки других авторитарных государств.





Такие структуры являются царством приписок и "бумажного" роста показателей. Страх перед вышестоящим начальством вынуждает отражать не реальную картину, а натягивать сову на глобус ради плановых показателей. Такая система взаимоотношений выстраивается на всех уровнях, от ЖЭСа до АП. Менеджмент, пребывающий в теплой ванне из отписок, постепенно деградирует, утрачивает интерес к объективной реальности и проваливается в параллельный мир (новости на БТ показывают именно его). Адекватные специалисты с правом голоса уходят из системы либо начинают играть по ее правилам.

В теории, от таких ситуаций должен страховать институт советников и аналитиков. Но в наших условиях они оказались точно так же подвержены порокам управленческой системы. Начальству отправляются аналитички, которые хочет видеть шеф, а не те, которые содержат неприятную правду. Подбор специалистов происходит таким образом, что допускаются только люди со взглядами, совпадающими с руководством. И всё, информационный кокон замыкается.





Совковые конспирологи составляют бумаги, которые отправляются на стол Лукашенко, а он на их основании принимает решения. Хотя эти опусы куда уместнее смотрелись бы в газете "Секретные исследования", между статьями про снежного человека и рептилоидов. Отсюда и безумная первая реакция на коронавирус (это из-за торговой войны США и Китая), и 7 этапов цветной революции, где в одну линию собраны не связанные между собой события), и многое другое.





Но жизнь суровая штука. Рано или поздно информационный пузырь лопается, и чиновники, пребывавшие в уверенности что всё хорошо, внезапно обнаруживают себя на осадном положении. По дворцу носится гарант с автоматом, на улицах толпы чем-то недовольного народа, все чем-то злы, но никто не может понять, почему.





В привычной манере Лукашенко бросает верную соратницу на амбразуру: мол, проведи диалог и разберись. Только вот для этого надо находиться хотя бы в одной версии реальности. А у нас они настолько различаются, что отправлять топ-чиновника к нелояльным студентам, это как сторонника плоской земли послать переубеждать учёных-астрофизиков. Студентам рассказы про лебеду и честные выборы оказались так же далеки, как и Кочановой тема фальсификации подсчета и насилия силовиков.





С таким же грандиозным успехом прошел бы реальный диалог власти и оппозиции, попробуй они его провести. Ключевые точки, определяющие ситуацию, стороны воспринимают совершенно по-разному. Никаким принуждением власть не заставит свободных людей сказать "2х2=5", "война это мир", "свобода это рабство". Есть объективная реальность, и когда-нибудь они её признают. Но для них уже будет слишком поздно.





Что выступление Кочановой и вопросы студентов, что пресс-релиз после встречи, можно назвать документами эпохи. Потом их будут разбирать на уроках истории, отвечая на вопрос, почему рухнул режим Лукашенко.





Небольшое дополнение к истории с Кочановой и студентами. На следующий день после встречи на сайте Совета Республики (верхняя палата парламента, где никто не понимает, зачем она существует), вышел релиз с комментариями Кочановой. Она назвала студентов "красивыми, умными, но недоинформированными".





Естественно, с ее высказываний начали откровенно ржать. Столкнувшись с негативной реакцией горе-управленцы решили поступить истинно в духе белорусского чынавенства – а именно удалили новость. Причем в нерабочее время, после 9 вечера, явно в авральном порядке. Точно так же тишком новость потерли и с Белты.





Только недоинформированное начальство явно не в курсе, что кэш помнит всё. И остались новости (тут и тут), сделанные по мотивам этого замечательного высера.





Доверительный диалог идет по плану, ага. Какой вообще разговор возможен с этими людьми?





P.S. И ещё в тему гарантий и договоренностей. Гражданин Лукашенко пару недель назад обещал, что Нину Багинскую никто не тронет. Вчера силовики провели обыск у нее дома... Грош цена их словам и обещаниям. Не верьте ни единому их слову.







