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Пальчису предъявили обвинение - ему грозит до 15 лет тюрьмы

Блогера Эдуарда Пальчиса обвинили по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси "массовые беспорядки"

Пальчису предъявили обвинение - ему грозит до 15 лет тюрьмы
"Сегодня Эдуарду Пальчису официально предъявили обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РБ. Руководитель следственной группы - Андрей Евлаш", сообщает правозащитный центр "Весна".

Наказание по этой статье — до 15 лет заключения.

30 сентября блогера, который после сайта 1863х начал свой телеграмм-канал PALCHYS, арестовали на 30 суток. 

Первую неделю ему не давали встретиться с адвокатом, впервые он встретился со своей защитницей Марией Колесовой-Гудилиной только 10 октября. После отбытия месяца в изоляторе на свободу Пальчис не вышел.

27 октября родные узнали, что Эдуард явялется фигурантом уголовного дела.

Сейчас Эдуард Пальчис содержится в ЦИП на Окрестина.

В 2015 году Пальчис уже проходил по уголовному делу. Под псевдонимом Джон Сильвер он публиковал на своем сайте материалы с критикой беларусских и российских властей. 

В итоге его арестовали в России и в мае 2016-го экстрадировали в Беларусь. Обвинения были предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды), а также по ч. 2 ст. 343 УК (распространение порнографических материалов).

В конце октября того же года Минский городской суд признал блогера виновным и присудил ему 1 год и 9 месяцев без направления в учреждение открытого типа. С учетом времени, отбытого в СИЗО, ему оставалось провести под подпиской месяц.
Источник: svaboda.org
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